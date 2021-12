Mou ritrova il sorriso in Conference (Di venerdì 10 dicembre 2021) CSKA SOFIA 2 ROMA 3 Primo tempo: 0 - 2 CSKA SOFIA : Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion , Muhar, Geferson; Bai , Caicedo , Yomov . All. Mladenov. ROMA : Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) CSKA SOFIA 2 ROMA 3 Primo tempo: 0 - 2 CSKA SOFIA : Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion , Muhar, Geferson; Bai , Caicedo , Yomov . All. Mladenov. ROMA : Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; ...

CorSport : #Roma, la probabile formazione contro il Cska Sofia: #Mou ritrova #Abraham - salvione : Roma, la probabile formazione contro il Cska Sofia: Mou ritrova Abraham - sportli26181512 : Roma, la probabile formazione contro il Cska Sofia: Mou ritrova Abraham: I giallorossi in campo in Bulgaria per cer… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: "Arnautovic diceva di essere meglio di Ibra, Adriano, Crespo e Cruz". E ora Mou se lo ritrova contro #BolognaRoma https://… - alextua72 : @Kataklinsmann Mou ha fatto la più grande cazzata della sua carriera... abituato ad avere campioni ora si ritrova con molti mezzi giocatori

Probabili formazioni Serie A della 17giornata: le news dai campi Queste le parole di Spalletti che ritrova almeno Manolas. Il greco non ha ancora i 90' nelle gambe ... Da qui a definirlo subito titolare ce ne passa ma sappiamo che Mou non è nuovo a colpi di scena ...

Roma, la probabile formazione contro il Cska Sofia: Mou ritrova Abraham Corriere dello Sport Mou ritrova il sorriso in Conference ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Bove (11’ st Villar), Cristante, Veretout, Vina; Mayoral (21’ st Shomurodov), Abraham (21’ st Zaniolo (40’st Darboe). All.: Mourinho. Arbitro ...

Nella neve di Sofia la Roma vince 3-2 e Mou è primo nel girone Un bel regalo di Natale, con quindici giorni di anticipo, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma vince il girone di Conference ed evita i temuti sedicesimi di finale a febbraio grazie alla piccola ...

