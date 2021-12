Morte Michele Merlo, dopo sei mesi c’è il primo indagato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Michele Merlo, cantante 28enne ex concorrente di Amici, è morto a giugno a causa di un emorragia celebrale dopo quello del mese scorso, arriva a un nuovo punto di svolta il caso di Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici che in estate ha lasciato famiglia e fan in una morta improvvisa quanto necessaria di lumi. Michele Merlo (foto Facebook)Perché dei punti da chiarire ci sono e la magistratura sta facendo il proprio corso. È di oggi la notizia che nel registro degli indagati, precedentemente aperto contro ignoti, c‘è ora il nome di una persona. È quanto filtra da fonti giudiziarie, scrive il Corriere del Veneto. Il reato contestato sarebbe omicidio colposo in seguito a condotte mediche. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michele ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021), cantante 28enne ex concorrente di Amici, è morto a giugno a causa di un emorragia celebralequello del mese scorso, arriva a un nuovo punto di svolta il caso di, l’ex concorrente di Amici che in estate ha lasciato famiglia e fan in una morta improvvisa quanto necessaria di lumi.(foto Facebook)Perché dei punti da chiarire ci sono e la magistratura sta facendo il proprio corso. È di oggi la notizia che nel registro degli indagati, precedentemente aperto contro ignoti, c‘è ora il nome di una persona. È quanto filtra da fonti giudiziarie, scrive il Corriere del Veneto. Il reato contestato sarebbe omicidio colposo in seguito a condotte mediche. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>...

Advertising

Agenzia_Ansa : C'è un indagato, a 6 mesi dal fatto, per la morte di Michele Merlo, l'ex concorrente di XFactor 28enne morto per un… - Corriere : Medici sotto accusa per la morte di Michele Merlo: c’è il primo indagato per omicidio c... - news_ravenna : Morte Michele Merlo, c'è un indagato a Vicenza - news_modena : Morte Michele Merlo, c'è un indagato a Vicenza - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: C'è un indagato, a 6 mesi dal fatto, per la morte di Michele Merlo, l'ex concorrente di XFactor 28enne morto per un'ische… -