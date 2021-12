Malik Dime pronto per il debutto con la Vanoli Cremona (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Vanoli Basket Cremona pronta a scoprire il talento del centro senegalese Malik Dime, pronto per esordire domenica nell'11a giornata di campionato contro la Virtus Bologna al PalaRadi, ore 19, diretta su Discovery+.Chi... Leggi su today (Di venerdì 10 dicembre 2021) LaBasketpronta a scoprire il talento del centro senegaleseper esordire domenica nell'11a giornata di campionato contro la Virtus Bologna al PalaRadi, ore 19, diretta su Discovery+.Chi...

