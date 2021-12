LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Montafon 2021 in DIRETTA | quattro azzurri ai quarti di finale! Tra poco tocca alle donne

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 La settima run la conquista il tedesco Noerl. Secondo il francese Sodogas. Fuori il coreano Woo e l’australiano Dent. 13.19 Lo svizzero Bitschnau vince la sesta batteria davanti al tedesco Kirchwehm. Eliminati l’olandese De Blois e lo statunitense Dierdorff. 13.16 Tutto buono, 4/4 spettacolare degli! 13.14 Secondo il nativo di Genova! Ma attenzione perché la run è sotto review per un contatto a metà gara tra Sommariva, Bozzolo (Francia) e Bolton (Australia). 13.11 Oraa Lorenzo Sommariva. 13.10 Tutto facile per il vincitore delle ultime tre sfere di Cristallo, l’austriaco Alessandro Haemmerle, che vince facilmente la sua run. Con lui si qualifica anche lo statunitense Baumgartner. Fuori il ceco Kubicik e il russo Donskikh. 13.08 Tre su tre per il nostro ...