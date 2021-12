Labico | Raccolta sangue il giorno 11 12 2021

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un sabato tra sociale e salute quello dell’11 dicembredove, dalle ore 7:00 alle ore 11:00, è in programma una “Giornata di donazione“. Il Comune die l’AVIS (Udr Santa Marinella) organizzano quanto in descrizione che, a giudizio del giornalista in firma, è degno di plauso e divulgazione: il mix tra sociale e salute è quanto di più onorevole possa esserci. Donare: un verbo che emoziona. su Il Corriere della Città.

