La Vita in Diretta, inviata derubata mentre stava documentando una rapina – Video (Di venerdì 10 dicembre 2021) Filomena Leone, Vita in Diretta Il furto è avvenuto proprio mentre la troupe stava per realizzare il collegamento con La Vita in Diretta. L’inviata del programma, Filomena Leone, e i suoi collaboratori sono stati derubati nel pomeriggio di oggi mentre si stavano apprestando a raccontare la rapina avvenuta lo scorso 7 dicembre nella villa del produttore delle calzature di lusso René Caovilla, a Strà. mentre la giornalista e l’operatore erano impegnati, la loro vettura è stata svaligiata. A dare conto dell’accaduto è stato lo stesso conduttore Alberto Matano, che si è collegato in Diretta con l’inviata Filomena Leone per accertarsi dell’accaduto. In quegli stessi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Filomena Leone,inIl furto è avvenuto propriola troupeper realizzare il collegamento con Lain. L’del programma, Filomena Leone, e i suoi collaboratori sono stati derubati nel pomeriggio di oggisino apprestando a raccontare laavvenuta lo scorso 7 dicembre nella villa del produttore delle calzature di lusso René Caovilla, a Strà.la giornalista e l’operatore erano impegnati, la loro vettura è stata svaligiata. A dare conto dell’accaduto è stato lo stesso conduttore Alberto Matano, che si è collegato incon l’Filomena Leone per accertarsi dell’accaduto. In quegli stessi ...

