La Svezia per la prima volta ha un governo guidato da una donna

Dopo settimane di incertezza e a meno di un anno dalle prossime elezioni, la Svezia ha finalmente un governo: Eva Magdalena Andersson, economista, 54 anni, è stata scelta come premier il 29 novembre, prima donna nella storia svedese a ricoprire questa carica. Già la settimana precedente era stata eletta dal parlamento, il Riksdag, ma si era dimessa dopo poche ore in seguito alla bocciatura della sua proposta di bilancio. Il suo nome è stato però avanzato ancora e ha passato la tornata per appena due voti – 101 favorevoli, 173 contrari, 75 astenuti – formando un governo di minoranza monocolore del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori di Svezia, di cui è la leader. I socialdemocratici sono al governo dal 2014, nelle due precedenti occasioni insieme ai Verdi e col ...

Ultime Notizie dalla rete : Svezia per Nobel, Muratov a Oslo chiede minuto silenzio per reporter uccisi ... tra gli invitati anche il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e membri della famiglia reale. Amnesty: porre fine alla persecuzione dei media Con la consegna del premio Nobel per la Pace ai giornalisti ...

Spionaggio, Assange può essere estradato in Usa ... dopo sette anni rinchiuso come rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador, in cui entrò nel 2012 per evitare l'estradizione in Svezia per accusa di stupro (poi archiviata). Volevano uccidere ...

Auto elettriche, Volvo e Northvolt investono 3,3 miliardi di dollari per produrre batterie in Svezia Il Sole 24 ORE Sci di fondo, la Russia vince la staffetta femminile a Lillehammer! Seconda la Svezia, Norvegia terza Il team norvegese può forse recriminare qualcosa durante la frazione di Therese Johaug , in cui ci si aspettava un allungo della sciatrice classe 1988, ma la svedese Ebba Andersson e la russa Tatia ...

7 luoghi da favola in Svezia che hanno ispirato i nomi dei prodotti Ikea Bolmen è uno scopino per il water di Ikea ma anche un magnifico lago svedese. Scopriamo tutti i luoghi da favola a cui corrispondono molti nomi dei prodotti Ikea. Chi cerca Järvfjället si stupirà nell ...

