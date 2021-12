Irpef: chi si ritroverà 844 in più in busta paga (Di venerdì 10 dicembre 2021) In via di definizione il taglio delle imposte previste dal Governo con la discussione degli emendamenti parlamentari In discussione con i vari emendamenti presentati dal parlamento la legge di bilancio. In particolar modo, si discute sulla parte relativa al taglio delle imposte. Sono 8 miliardi fissati dalla somma della manovra che si aggira intorno ai L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 10 dicembre 2021) In via di definizione il taglio delle imposte previste dal Governo con la discussione degli emendamenti parlamentari In discussione con i vari emendamenti presentati dal parlamento la legge di bilancio. In particolar modo, si discute sulla parte relativa al taglio delle imposte. Sono 8 miliardi fissati dalla somma della manovra che si aggira intorno ai L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

petergomezblog : Riforma Irpef, le simulazioni: 950 euro di risparmi per chi ha 40mila euro di reddito, meno di 100 per chi ne guada… - MarcoLuceri1 : RT @MarcoLuceri1: @Palazzo_Chigi @ItaliaDomaniGov @MiTE_IT @InnovazioneGov @DipePcm #IoStoConLandini Indegno che i partiti abbiano respinto… - MarcoLuceri1 : @Palazzo_Chigi @ItaliaDomaniGov @MiTE_IT @InnovazioneGov @DipePcm #IoStoConLandini Indegno che i partiti abbiano re… - CarterNicK50 : RT @DomaniGiornale: Sono giorni di soddisfazioni per la old generation Italy. Dopo aver portato a casa un’altra perequazione delle #pension… - FabrizioGRIMA : RT @P_M_1960: I sindacati il 16 scenderanno in piazza per difendere i redditi bassi che non avranno un euro di beneficio dalla nuova riform… -