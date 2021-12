Il cappotto verde di Pippa Middleton è il capo più raffinato dell’inverno 2021 (Di venerdì 10 dicembre 2021) In casa Middleton la classe non è acqua. In occasione delle feste, l’8 dicembre 2021 il principe William e Kate Middleton hanno organizzato un concerto di Natale, a cui ha partecipato tutta la famiglia. I reali si sono riuniti all’Abbazia di Westminster e, durante l’evento, lo stile di Pippa Middleton si è fatto notare. La sorella minore della duchessa di Cambridge si è presentata con un elegantissimo cappotto verde, che immediatamente è diventato il capo di tendenza dell’inverno 2021. Un modello squadrato e raffinato, dalle linee semplici ma sofisticate, che anche la principessa Beatrice di York ha indossato allo stesso evento nella versione beige e che è apparso su diverse testate come Vanity Fair, ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) In casala classe non è acqua. In occasione delle feste, l’8 dicembreil principe William e Katehanno organizzato un concerto di Natale, a cui ha partecipato tutta la famiglia. I reali si sono riuniti all’Abbazia di Westminster e, durante l’evento, lo stile disi è fatto notare. La sorella minore della duchessa di Cambridge si è presentata con un elegantissimo, che immediatamente è diventato ildi tendenza. Un modello squadrato e, dalle linee semplici ma sofisticate, che anche la principessa Beatrice di York ha indossato allo stesso evento nella versione beige e che è apparso su diverse testate come Vanity Fair, ...

Advertising

teafreddo : quel cappotto verde su namjoon gli dà quella spensieratezza del 2018 se non ancora prima quando riusciva a godersi… - infoitcultura : Il cappotto verde di Pippa Middleton è il capo più raffinato dell’inverno 2021 - infoitcultura : Il cappotto verde di Pippa Middleton ha qualcosa da insegnarci sullo stile dell'Inverno 2021 - dentinidiyoongi : comunque ieri ho comprato questo cappotto morbidoso oversize come piace a me verde acqua che adoro, sempre avuto ca… - SuperOfferteXyz : ?? Marchio Amazon - find. Cappotto Lungo con Cintura Donna, Verde (Other) ?? A soli 59,78€ invece di 85,90€ (-30%)… -