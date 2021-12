GF Vip | tra Manuel e Lulù un nuovo inizio?

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Altro che storia finita: traBortuzzo e la principessasono nuovamente uno attratto dall’altro. Ora, dopo un periodo difficile sembrano davvero non riuscire più a separarsi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. A fare il primo passo questa volta è stato l’ex nuotatore che è tornato sui suoi passi… L’amore vince sempre. E quello di, che ci ha sempre creduto, ha avuto il sopravvento anche sulle paure diBortuzzo. La loro storia sembrava essere diventato un capitolo chiuso di un libro fatto solo di litigi, scontri e brutti pensieri. E invece nonostante i numerosi allontanamenti ora i due ragazzi non riescono più a staccarsi… Le immagini del dentro la Casa del GF Vip sono chiare, non mentono. Negli ultimi giorni, tra un massaggio sensuale e una chiacchiera, i due si sono nuovamente riavvicinati. ...