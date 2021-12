Genoa-Sampdoria 0-0 LIVE: partita fisica, Sturaro colpito a un occhio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 2? Gioco fermo – Sturaro è costretto ad andare a bordocampo per medicarsi l’occhio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Sampdoria 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 2? Gioco fermo –è costretto ad andare a bordocampo per medicarsi l’Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione,, Badelj, ...

