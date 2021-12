F1: Hamilton, 'giornata discreta, il passo gara però è un'incognita' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu Dhabi, 10 dic. - (Adnkronos) - "E' andata abbastanza bene, la giornata è stata discreta. Giudico buoni i cambiamenti della pista, ora è più godibile e scorrevole. Siamo vicini ai rivali, il punto interrogativo è nel passo gara ma sarà una bella battaglia come le scorse gare". Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dopo le due sessioni di prove libere del Gp di Abu Dhabi, decisivo per l'assegnazione del titolo iridato. "Abbiamo iniziato bene, poi la macchina è peggiorata -aggiunge il pilota della Mercedes-. Abbiamo portato dei cambiamenti nelle FP2, ma dobbiamo portare altri cambiamenti per crescere ancora. E' quello il nostro obiettivo. Ho provato a seguire qualcuno durante le simulazioni, credo fosse Perez, non è semplice nonostante le modifiche della pista: con due macchine che hanno il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu Dhabi, 10 dic. - (Adnkronos) - "E' andata abbastanza bene, laè stata. Giudico buoni i cambiamenti della pista, ora è più godibile e scorrevole. Siamo vicini ai rivali, il punto interrogativo è nelma sarà una bella battaglia come le scorse gare". Così il pilota della Mercedes Lewisdopo le due sessioni di prove libere del Gp di Abu Dhabi, decisivo per l'assegnazione del titolo iridato. "Abbiamo iniziato bene, poi la macchina è peggiorata -aggiunge il pilota della Mercedes-. Abbiamo portato dei cambiamenti nelle FP2, ma dobbiamo portare altri cambiamenti per crescere ancora. E' quello il nostro obiettivo. Ho provato a seguire qualcuno durante le simulazioni, credo fosse Perez, non è semplice nonostante le modifiche della pista: con due macchine che hanno il ...

