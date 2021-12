F1, Christian Horner: “Lotteremo fino alla fine, ma non abbiamo la macchina migliore” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Siamo all’ultimo atto. Sulla pista di Yas Marina le emozioni non mancheranno di certo in F1. Si giunge in una condizione di classifica molto particolare e dopo un appuntamento in Arabia Saudita molto teso. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono in vetta con gli stessi punti e quindi vincerà si aggiudicherà la vittoria finale del titolo. L’olandese ha un piccolo vantaggio, avendo vinto in stagione 9 gare rispetto alle 8 di Hamilton e nel caso nessuno dei due non arrivasse al traguardo questo favorirebbe il neerlandese. In una conferenza stampa particolarmente attesa il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, con Toto Wolff, ha analizzato le forze in campo. Il manager britannico ha parlato del campionato costruttori: “Possibilità remote, il ritiro di Sergio Perez a Jeddah ha compromesso le nostre chance. Deve accadere qualcosa di strano per non ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Siamo all’ultimo atto. Sulla pista di Yas Marina le emozioni non mancheranno di certo in F1. Si giunge in una condizione di classifica molto particolare e dopo un appuntamento in Arabia Saudita molto teso. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono in vetta con gli stessi punti e quindi vincerà si aggiudicherà la vittoria finale del titolo. L’olandese ha un piccolo vantaggio, avendo vinto in stagione 9 gare rispetto alle 8 di Hamilton e nel caso nessuno dei due non arrivasse al traguardo questo favorirebbe il neerlandese. In una conferenza stampa particolarmente attesa il Team Principal della Red Bull,, con Toto Wolff, ha analizzato le forze in campo. Il manager britannico ha parlato del campionato costruttori: “Possibilità remote, il ritiro di Sergio Perez a Jeddah ha compromesso le nostre chance. Deve accadere qualcosa di strano per non ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Horner tende la mano a Wolff, ma ribadisce che Verstappen si trova a lottare non ad armi pari dal punto di vist… - spazialee : Christian Horner che paragona il duello Max/Lewis a squid game?????????? #AbuDhabiGP - etheregasly : Qualcuno faccia il thread con i momenti più alti dell’f1 Twitter quest’anno vi prego buttateci in mezzo il cazzogat… - Curci_Andrea : @Kaiser_Gu Nel frattempo su Sky UK Christian Horner ha mandato a quel paese (in maniera scherzosa) Karun Chandhok p… - gxallavichx : Christian Horner mi fai schifo. -