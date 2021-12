F 1 | GP Abu Dhabi - Verstappen al top nelle Libere 1

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il fine settimana del Gran Premio di Abuè ufficialmente entrato nel vivo con la prima sessione di prove. Al termine dei primi 60 minuti sul circuito di Yas Marina, Maxè risultato il più veloce con un tempo di 1:25.009, due decimi più veloce di Valtteri Bottas. Terzo tempo per Hamilton, con un distacco di tre decimi, anche se l'inglese aveva ottenuto un giro più veloce cancellato per aver superato i track limits. Quarto tempo per Sergio Perez, che proverà questo weekend a dare il massimo per quel che riguarda il campionato costruttori, anche se alla Mercedes basterà fare 17 punti più di Red Bull per vincerlo. Prime impressioni. Le1 si sono svolte con 26 gradi d'atmosfera e 38 d'asfalto: sono condizioni molto diverse da quelle che ritroveremo più tardi (alle 14 italiane, alle 17 locali) ...