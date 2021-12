Dall’ambiente al cibo preserviamoci il diritto di avere un futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’urgenza di continuare a celebrare la giornata mondiale dei diritti umani dopo 78 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e trovarsi simultaneamente in un’era geologica, l’Antropocene, in cui proprio l’uomo è causa di quei massicci cambiamenti geologici tali da minare la sua stessa sopravvivenza è uno dei più eclatanti paradossi del nostro tempo. Viviamo in un mondo veloce, istantaneo, sregolato, malato, contorto che tra produzioni eccessive, intensive ed estensive e profondi cambiamenti climatici lascia indietro intere fasce di popolazione, le più vulnerabili, dimenticandosi del fulcro essenziale della sopravvivenza. Parliamo di quei diritti inalienabili che spettano a tutti noi, proprio in ragione della nostra umanità, della dignità e della libertà di cui è intriso ogni essere umano indipendentemente dal genere, dalla razza, dalla religione, ...