Dalla Regione oltre 1 milione ai Piccoli Comuni per l'acquisto di scuolabus e minibus elettrici (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera allo stanziamento di 1 milione e 500 mila euro a favore dei Piccoli Comuni che vorranno acquistare minibus e scuolabus elettrici con la possibilità di utilizzo, al di fuori degli orari scolastici, anche per ulteriori scopi di servizio di trasporto pubblico locale. "Con questo intervento andiamo incontro alle esigenze di mobilità pubblica di tutte quelle famiglie che abitano nei Piccoli centri della nostra Regione – dichiara l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri – e alle quali vogliamo garantire servizi di trasporto efficienti e sostenibili, per loro e per i propri figli, andando a ridurre il disagio che deriva spesso dall'assenza o Dalla lontananza di edifici ...

