Covid, firmata ordinanza: Calabria passa in zona gialla (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla". E' quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. 10 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'per ilggio dellain area". E' quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. 10 dicembre 2021

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la Calabria passa in zona gialla: firmata l'ordinanza #calabria - Massimi47715989 : - Vincenz89103833 : RT @AdolfoTasinato: @Agenzia_Ansa Si usano gli influencer per convincere i ragazzini a farsi vaccinare? Magari gli diamo pure una maglietta… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Calabria passa in zona gialla: firmata l'ordinanza #calabria - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Calabria passa in zona gialla: firmata l'ordinanza #calabria -