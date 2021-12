Corsport: Lazio, nemmeno un tiro in porta. Sarri vuole un contratto di quattro anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Corriere dello sport fa il punto sulla Lazio dopo lo 0-0 col Galatasaray, anche i biancocelesti – come il Napoli – se la giocheranno agli spareggi. Poca Lazio. In fumo tre milioni di euro e l’ingresso diretto agli ottavi di Europa League. Terim e il Galatasaray hanno chiuso il girone al primo posto. (…) Diciamolo subito. La Lazio non meritava. Un solo tiro nello specchio o forse neanche quello. Non si ricorda una parata di Muslera. Per il futuro: Da qui alla sosta di Natale, la Lazio sarà impegnata su due fronti: il recupero di qualche posizione in campionato e il rinnovo del contratto di Sarri, frutto dei continui confronti tra il tecnico e il presidente Lotito. Ma Mau vuole garanzie: su questo si discute. Da due a quattro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Corriere dello sport fa il punto sulladopo lo 0-0 col Galatasaray, anche i biancocelesti – come il Napoli – se la giocheranno agli spareggi. Poca. In fumo tre milioni di euro e l’ingresso diretto agli ottavi di Europa League. Terim e il Galatasaray hanno chiuso il girone al primo posto. (…) Diciamolo subito. Lanon meritava. Un solonello specchio o forse neanche quello. Non si ricorda una parata di Muslera. Per il futuro: Da qui alla sosta di Natale, lasarà impegnata su due fronti: il recupero di qualche posizione in campionato e il rinnovo deldi, frutto dei continui confronti tra il tecnico e il presidente Lotito. Ma Maugaranzie: su questo si discute. Da due a...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Lazio CorSport: inchiesta plusvalenze Juve, primo scambio documenti tra Procura e Figc ... per il resto del materiale sarà necessario attendere ancora i prossimi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria As Roma 04/12/2015 - campionato di calcio serie A / Lazio - Juventus / foto Antonello ...

CorSport: Sarri ha vinto perché ha messo da parte Reina dotando finalmente la Lazio di un portiere Dopo le ultime sconfitte, Sarri, continua, è corso ai ripari Il portiere è stato protagonista soprattutto nel secondo tempo, quando la Lazio è visibilmente calata, consentendo alla Sampdoria di ...

La moviola di Samp-Lazio. CorSport: "Fabbri ne combina un’altra: una follia Milinkovic-rosso" TUTTO mercato WEB Corsport - Napoli che scatto! Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Napoli, che scatto". Gli azzurri di Spalletti superano, senza sette titolari, il Leicester e volano ...

Corsport - Allegri, è Natale Allegri, è Natale!", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. La Juve batte il Malmoe 1-0, ma che regalo dallo Zenit: il 3-3 con il Chelsea consente ai bianconeri ...

