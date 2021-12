Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021-2022: Vetle Sjåstad Christiansen sempre al comando, 27° Lukas Hofer (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagione 2021-2022 della Coppa del Mondo di biathlon maschile ha preso il via. Un’annata importante che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e in cui gli atleti vorranno farsi trovare pronti. Di seguito gli aggiornamenti delle classifiche del massimo circuito internazionale: Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1 Christiansen Vetle SJAASTAD NOR 203 2 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 202 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 189 4 BOE TARJEI NOR 170 5 LATYPOV EDUARD RUS 170 6 BOE JOHANNES THINGNES NOR 166 7 FILLON MAILLET QUENTIN FRA 152 8 DESTHIEUX SIMON FRA 137 9 CLAUDE FABIEN FRA 134 10 LAEGREID STURLA HOLM NOR 12327 Hofer Lukas ITA 7532 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagionedelladeldimaschile ha preso il via. Un’annata importante che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechinoe in cui gli atleti vorranno farsi trovare pronti. Di seguito gli aggiornamenti delle classifiche del massimo circuito internazionale:DELGENERALE 1SJAASTAD NOR 203 2 SAMUELSSON SEBASTIAN SWE 202 3 JACQUELIN EMILIEN FRA 189 4 BOE TARJEI NOR 170 5 LATYPOV EDUARD RUS 170 6 BOE JOHANNES THINGNES NOR 166 7 FILLON MAILLET QUENTIN FRA 152 8 DESTHIEUX SIMON FRA 137 9 CLAUDE FABIEN FRA 134 10 LAEGREID STURLA HOLM NOR 12327ITA 7532 ...

