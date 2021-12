Capri, focolaio Covid 19 alla Ippolito Nievo: martedì 14 dicembre due plessi tornano in classe (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Asl Napoli 1 ha fatto il punto sul focolaio di Covid 19 in una scuola di Capri: lunedì 13 dicembre la sanificazione, martedì 14 gli alunni di due dei tre plessi scolastici di nuovo in presenza. martedì 14 dicembre gli alunni di due dei tre plessi dell’Istituto Ippolito Nievo di Capri potranno tornare regolarmente Leggi su 2anews (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Asl Napoli 1 ha fatto il punto suldi19 in una scuola di: lunedì 13la sanificazione,14 gli alunni di due dei trescolastici di nuovo in presenza.14gli alunni di due dei tredell’Istitutodipotranno tornare regolarmente

