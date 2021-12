Biden cede già con Putin

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Joe, presidente americano, vuole annunciare entro la settimana un incontro di alto livello tra gli Stati Uniti e “almeno” quattro paesi della Nato per “abbassare la temperatura” al confine est dell’Ucraina e cercare di rassicurare Vladimire le sue “preoccupazioni” sulla Nato. Tra questi paesi potrebbe esserci l’Italia, visto che dopo l’incontro video con il capo del Cremlino,ha telefonato a quattro leader, tra cui anche Mario Draghi. Mosca vuole che l’Alleanza atlantica dia garanzie sul fatto che non voglia estendersi verso est, cioè non vuole accettare la richiesta di Kiev di entrare a far parte della Nato. Anzi, Mosca dice di aver mandato migliaia di soldati al confine ucraino non perché ambisce a ridisegnare un’altra volta i confini dell’Ucraina a favore della Russia, ma perché vuole difendersi. ...