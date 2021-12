Beautiful | trama 10 dicembre 2021 | Finn turbato da Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Puntataoggi 10conche saràdall'astio cheprova nei confronti di Liam ed anche sorpreso per una frase che lo stilista dirà a proposito di Hope. Nel frattempo, il Forrester continuerà ad essere provato dalle allucinazioni.dall'astio dinei confronti di Liamnon ha mai avuto un vero e proprio rapporto coned anzi ogni qualvolta è andato da Steffy, lui lasciava l'abitazione della sorella. Tuttavia, il medico avrà per la prima volta un confronto pacifico con, ma come vedremo nella puntatain onda oggi, resteràdall'astio che lo stilista prova nei ...