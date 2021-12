Assistenti vocali per gli anziani | chi li usa si sente meno solo

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Glisi fanno largo nelle famiglie italiane, anche tra la categoria dei senior. La loro facilità di utilizzo e il contatto vocale ne hanno semplificato l’integrazione nelle vita di tutti i giorni, migliorando anche l’approccio deglicon le nuove tecnologie. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Alexa è capace di aiutare gli utenti a cambiare operatore telefonico Il Centro di ricerca dell’Università Cattolica, EngageMinds HUB, in collaborazione con DataWizard e con il contributo non condizionante di Amazon, ha intervistato 60 italiani tra i 65 e gli 80 anni, uomini e donne, per capire il loro grado di accettazione e utilizzo di un dispositivo con a bordo Alexa, che con Assistente Google e Siri si divide il grosso del mercato degli. Il 62% ...

Tre persone su quattro che hanno utilizzatovirtuali hanno visto incrementare il proprio benessere, sia in termini generali che dal punto di vista emotivo e relazionale. È quanto emerso da una ricerca scientifica condotta da ...Una ricerca condotta da EngageMinds HUB dell'Università Cattolica in collaborazione con DataWizard fotografa il rapporto tra gli anziani e gli. Il valore del progetto ' Voice4Health ' sta nel far emergere le profonde ripercussioni che un assistente vocale è in grado di portare in un mondo, come quello degli anziani, nel ...Gli assistenti vocali si fanno largo nelle famiglie, anche tra la categoria senior, migliorando l'approccio degli anziani con le tecnologie ...I prezzi di metano ed elettricità sono triplicati o quadruplicati in pochi mesi. Perché? Dieci suggerimenti pratici per ridurre le bollette ...