Allegri mette Arthur alla porta | “Lo dico ora | tanto lo verreste a sapere…”

Nella conferenza stampa pre Venezia-Juventus, Allegri ha escluso Arthur dai convocati. Andiamo a scoprire il motivo della non convocazione. Arthur (Getty Images)La Juventus, dopo il successo in Champions League contro il Malmo che è valso il primo posto nel girone, torna a pensare al campionato. Nella giornata di domani, i bianconeri saranno impegnati al Penzo in casa del Venezia; una sfida che nasconde più insidie del previsto. I ragazzi di Zanetti, nonostante tre sconfitte consecutive, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Bonucci e compagni, dal canto loro, devono assolutamente evitare di scivolare come successo in passato contro Sassuolo e Verona. Conquistare i tre punti diventa fondamentale per risalire la classifica e tenere il passo delle prime quattro. Contro il Venezia, ...

