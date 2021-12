Zaia: «Mi minacciano, ma lo ripeto. L’83% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Purtroppo è diventata ordinaria amministrazione. Io ricevo le minacce e le giro alla procura. Di recente, c’è stato chi ha fatto un video per spiegare agli interessati dove abito. Indicazioni passo passo, poi postate sui social. Con relativi commenti. A sorpresa, è stata chiesta l’archiviazione”. Luca Zaia, intervistato dal Corriere della Sera, parla della sequela di minacce che sta ricevendo. Semplicemente per fare (a fronte dell’aumento dei casi) “quello che la legge prescrive. E cioè, vaccinare”. Il clima è pessimo – aggiunge – e non andrebbe sottovalutato. Zaia: mi minacciano ma io applico la legge “Ma quel che dà più fastidio – dice il governatore del Veneto – è il dover accettare di essere tutti associati a una serie di congetture complottiste. Dal voler instaurare dittature alle massonerie alle attività criminali. Il problema è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Purtroppo è diventata ordinaria amministrazione. Io ricevo le minacce e le giro alla procura. Di recente, c’è stato chi ha fatto un video per spiegare agli interessati dove abito. Indicazioni passo passo, poi postate sui social. Con relativi commenti. A sorpresa, è stata chiesta l’archiviazione”. Luca, intervistato dal Corriere della Sera, parla della sequela di minacce che sta ricevendo. Semplicemente per fare (a fronte dell’aumento dei casi) “quello che la legge prescrive. E cioè, vaccinare”. Il clima è pessimo – aggiunge – e non andrebbe sottovalutato.: mima io applico la legge “Ma quel che dà più fastidio – dice il governatore del Veneto – è il dover accettare di essere tutti associati a una serie di congetture complottiste. Dal voler instaurare dittature alle massonerie alle attività criminali. Il problema è ...

Zaia: «Mi minacciano, ma lo ripeto. L'83% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato»

