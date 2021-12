Advertising

Eurosport_IT : 'Adesso abbiamo paura, tutti abbiamo delle famiglie a casa' ?? Il Tottenham è arrivato a 13 casi positivi tra calci… - Mediagol : VIDEO Tottenham, focolaio Covid e match rinviato. Conte: “Siamo spaventati” - zazoomblog : Tottenham Conte: “CoVid un caso al giorno: siamo spaventati” VIDEO - #Tottenham #Conte: #“CoVid #giorno: - PianetaMilan : .@SpursOfficial, #Conte: '#CoVid, un caso al giorno: siamo spaventati' | #VIDEO - #UECL @europacnfleague… - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: 'Adesso abbiamo paura, tutti abbiamo delle famiglie a casa' ?? Il Tottenham è arrivato a 13 casi positivi tra calciatori… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tottenham

Sky Sport

Aumentano sempre di più i positivi del: queste le parole dell'allenatore Antonio Conte alla vigilia del match di Conference League contro il Rennes.Conte: 'Situazione grave' 8 Dicembre 2021 Focolaio covid al, Antonio Conte ha confermato ... abbraccio , allineano , diretta , Giove , planetario , Saturno , Venere ,, youtube - - > ...UEFA has confirmed Tottenham's game against Rennes will not go ahead due to a COVID-19 outbreak. It was revealed on Wednesday that eight players at Tottenham and five members of Antonio Conte's staff ...European football's governing body have had their say on the Europa Conference League match that was meant to be taking place on Thursday evening ...