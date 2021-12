Variante Omicron, Ciccozzi: “Più contagiosa ma meno letale, stiamo tranquilli” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sulla Variante Omicron “stanno arrivando buone notizie: è più contagiosa rispetto alla Delta ma, anche dai primi dati che arrivano dal Sudafrica, è meno letale e i sintomi sono modesti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “Tutte le mutazioni che abbiamo visto sulla proteina ‘Spike’ ci dicono che questo virus sta compiendo i primi passi per un vero adattamento sull’uomo – aggiunge Ciccozzi – e anche questa è una buona notizia. Tutti avevano detto che Omicron poteva essere una Variante pericolosa e ora sono tornati indietro. Dai primi dati, ancora non definitivi, pare che anche il vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sulla“stanno arrivando buone notizie: è piùrispetto alla Delta ma, anche dai primi dati che arrivano dal Sudafrica, èe i sintomi sono modesti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “Tutte le mutazioni che abbiamo visto sulla proteina ‘Spike’ ci dicono che questo virus sta compiendo i primi passi per un vero adattamento sull’uomo – aggiunge– e anche questa è una buona notizia. Tutti avevano detto chepoteva essere unapericolosa e ora sono tornati indietro. Dai primi dati, ancora non definitivi, pare che anche il vaccino ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - fattoquotidiano : Vaccino, Pfizer: “Con la terza dose protezione anche da Omicron”. Annunciati per marzo i primi lotti specifici cont… - ilpost : Pfizer e BioNTech dicono che il loro vaccino è efficace anche contro la variante omicron - fatequalcosa : RT @autocostruttore: Variante Omicron, l’Oms: «È in 57 Paesi, si agisca presto per evitare ospedali pieni» ... E non ha ancora ucciso nessu… - ampliMax : @rubino7004 E se pensare a contrastare la variante Omicron fosse già contrastare la variante Omicron? -