Uomini e Donne, anticipazioni 9 Dicembre 2021 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda alle 14.45 su Canale 5 Puntuale alle 14.45 si rinnova oggi su Canale 5 l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata, dovrebbe accomodarsi al centro dello studio Ida Platano che, dopo aver chiuso la sua frequentazione con Diego Tavani, potrebbe fare la conoscenza di nuovi pretendenti. Spazio poi alla magnetica Isabella Ricci, al centro di un’intensa conoscenza con Fabio, e ad Armando Incarnato, per il quale si prospettano nuove discussioni con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sul fronte Trono Classico, vedremo quelle che sono presumibilmente le ultime esterne di Andrea Nicole prima della scelta tra Ciprian e Alessandro. E mentre ... Leggi su zon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della puntata diin onda alle 14.45 su Canale 5 Puntuale alle 14.45 si rinnova oggi su Canale 5 l’appuntamento con “”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata, dovrebbe accomodarsi al centro dello studio Ida Platano che, dopo aver chiuso la sua frequentazione con Diego Tavani, potrebbe fare la conoscenza di nuovi pretendenti. Spazio poi alla magnetica Isabella Ricci, al centro di un’intensa conoscenza con Fabio, e ad Armando Incarnato, per il quale si prospettano nuove discussioni con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sul fronte Trono Classico, vedremo quelle che sono presumibilmente le ultime esterne di Andrea Nicole prima della scelta tra Ciprian e Alessandro. E mentre ...

Advertising

BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - sergioragone : RT @robersperanza: 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I vaccini… - marcoluci1 : RT @robersperanza: 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I vaccini… -