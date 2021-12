Silvio Garattini | Novavax è un vaccino diverso | studiato contro le varianti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “dagli altri vaccini perché è composto dalle proteine del virus SARS-CoV-2. Queste contengono la parte del virus che muta meno ed è per tale motivo che si ha la speranza che possa essere efficace con più di una variante”., decano dei farmacologi, presidente dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, spiega a Huffpost che il, di cui si attende l’approvazione da parte dell’Ema - l’agenzia europea per i medicinali - in questi giorni, è stato “pensato per cercare di combattere diversedel virus”. “Certo questa è la teoria, poi bisogna vedere cosa succederà una volta somministrate le dosi a milioni di persone” afferma, cauto, il professore. “Nuvaxoid”, questo il nome commerciale, è stato creato da un’azienda biotech ...