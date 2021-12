Omicidio Tarquinia: la pista sentimentale per la morte di Dario Angeletti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello di Dario Angeletti è un Omicidio maturato nella conoscenza delle cerchie personali. Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sulla morte del biologo e professore associato dell’Università della Tuscia trovato cadavere nella sua auto martedì 7 dicembre in un parcheggio sterrato nei pressi delle Saline di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Ovvero a poca distanza dal laboratorio di Ecologia e centro ittiogenico sperimentale dove lavorava. L’uomo sospettato di aver agito, secondo quanto scrive oggi La Stampa, è un 70enne, forse un ex dipendente dell’università dove potrebbe aver conosciuto la vittima. Il sospettato Angeletti, 50 anni, che lascia una moglie veterinaria e due figlie, è stato ritrovato cadavere nella sua Volvo grigia. Secondo le tracce ritrovate vicino ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello diè unmaturato nella conoscenza delle cerchie personali. Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sulladel biologo e professore associato dell’Università della Tuscia trovato cadavere nella sua auto martedì 7 dicembre in un parcheggio sterrato nei pressi delle Saline di, in provincia di Viterbo. Ovvero a poca distanza dal laboratorio di Ecologia e centro ittiogenico sperimentale dove lavorava. L’uomo sospettato di aver agito, secondo quanto scrive oggi La Stampa, è un 70enne, forse un ex dipendente dell’università dove potrebbe aver conosciuto la vittima. Il sospettato, 50 anni, che lascia una moglie veterinaria e due figlie, è stato ritrovato cadavere nella sua Volvo grigia. Secondo le tracce ritrovate vicino ...

