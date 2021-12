Ocse | super-indice segnala picco della crescita | anche in Italia**

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. -(Adnkronos) - Nell'area Ocse lapotrebbe raggiungere unnei prossimi mesi: è l'indicazione che arriva dalelaborato dall'organizzazione, un indicatore che punta ad anticipare i trend dell'attività economica. Per l'intera area Ocse il dato di novembre addirittura scende a 100,7 punti, dai 100,8 del mese precedente: stessa riduzione di 0,1 puntinei valori di Italia (101,7) e Stati Uniti (100,1), mentre fra le grandi economie solo la Francia fa registrare unlo incremento a 100,1 punti. L'indicatore mostra al contrario una 'perdita di slancio' per la Cina (dove da luglio a novembre l'passa da 100,9a 100,4 punti) mentre in Brasile, le prospettive continuano a peggiorare con l'indicatore sceso sotto quota 100 ...

