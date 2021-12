Natale: a Brescia arrivano i carabinieri a cavallo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - A Brescia arrivano i carabinieri a cavallo da Roma. Il dispositivo del Comando Provinciale dei carabinieri di Brescia, in occasione delle festività natalizie, vedrà la presenza anche di una pattuglia dei carabinieri a cavallo del 4' Reggimento carabinieri a cavallo di stanza nella capitale. Il reparto, unico interamente montato delle Forze Armate italiane, é erede delle gloriose tradizioni equestri dell'Arma, che nasce nel 1814 proprio a cavallo. Oggi i militari in servizio presso il Reggimento a cavallo, come quelli presenti a Brescia, svolgono le normali attività d'istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aeree impervie dell'intero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Ada Roma. Il dispositivo del Comando Provinciale deidi, in occasione delle festività natalizie, vedrà la presenza anche di una pattuglia deidel 4' Reggimentodi stanza nella capitale. Il reparto, unico interamente montato delle Forze Armate italiane, é erede delle gloriose tradizioni equestri dell'Arma, che nasce nel 1814 proprio a. Oggi i militari in servizio presso il Reggimento a, come quelli presenti a, svolgono le normali attività d'istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aeree impervie dell'intero ...

