Napoli, bel gesto di Malcuit: va in giro per la città e distribuisce pizze ai senzatetto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Meraviglioso gesto di Kevin Malcuit a Napoli. Solidarietà da parte del difensore belga degli azzurri, che proprio pochi giorni fa è tornato titolare contro l'Atalanta. L'esterno di difesa ha donato delle pizze ai senzatetto della città partenopea e i passanti l'hanno immortalato in più zone della città campana. Malcuit ha voluto così dare un sorriso ai clochard e ai più sfortunati, regalando loro un pasto caldo e passando così una serata diversa e nel segno della solidarietà. SportFace.

