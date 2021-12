Ma davvero "è colpa tua se il ladro ti spara"? Le mezze Verità di Giordano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tanti modi per spacciare una fake news. Uno di questi è omettere parti fondamentali della storia che si sta raccontando, col risultato di farla passare per ciò che non è. Il problema diventa abbastanza serio quando a farlo è un giornalista, anche piuttosto noto, come Mario Giordano, che giovedì dalla prima pagina della Verità ha riportato una “notizia choc”. “La sentenza: è colpa tua se il ladro ti spara”, è il titolo dell’articolo. Racconta Giordano con tono polemico: “Succede al tribunale di Lucca. La vittima è la cassiera di un supermercato di Pontremoli (in realtà sarebbe Pontetetto, frazione di Lucca, ma per Giordano questi sono dettagli, nda). Un uomo entra nel negozio. Lui è armato. Lei, ovviamente no. Lui chiede i soldi, lei anziché offrirglieli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tanti modi per spacciare una fake news. Uno di questi è omettere parti fondamentali della storia che si sta raccontando, col risultato di farla passare per ciò che non è. Il problema diventa abbastanza serio quando a farlo è un giornalista, anche piuttosto noto, come Mario, che giovedì dalla prima pagina dellaha riportato una “notizia choc”. “La sentenza: ètua se ilti”, è il titolo dell’articolo. Raccontacon tono polemico: “Succede al tribunale di Lucca. La vittima è la cassiera di un supermercato di Pontremoli (in realtà sarebbe Pontetetto, frazione di Lucca, ma perquesti sono dettagli, nda). Un uomo entra nel negozio. Lui è armato. Lei, ovviamente no. Lui chiede i soldi, lei anziché offrirglieli ...

