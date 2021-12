Lazio | Sarri verso il rinnovo

Advertising

CinqueNews : #LazioGalatasaray -> #Sarri in conferenza: «Avremo bisogno della nostra versione migliore» - Ftbnews24 : ????? #Calciomercato Lazio, Tare all’assalto: 2 colpi per Sarri #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - cn1926it : #Canovi sentenzia: “#Giuntoli non comprerà nessuno per sostituire #Osimhen!” - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri contro i calendari pieni: “Sta diventando un altro lavoro” - Pianeta Milan - TMit_news : La Lazio attende Luka Romero, prodigio di una famiglia cresciuta a pane, viaggi e fútbol -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

Commenta per primo Domenica alle 18 latorna in campo per la 17esima giornata di Serie A e fa visita al Sassuolo . Seconda trasferta ... LE ULTIME -deve rinunciare a Milinkovic squalificato ...In serata alle 21:00 ladisfida in casa il Galatasaray . Con una vittoria lasi assicurerebbe il primo posto nel girone e, dunque, il passaggio del turno direttamente agli ottavi ...In mediana spazio a Kutlu e Antalyali con Morutan, Feghouli e Kerem Akturkoglu a muoversi dietro l’unica punta Dervisoglu. Capitolo Immobile: l’attaccante stringe i denti e dovrebbe agire davanti con ...Vincere per centrare la qualificazione nel girone più incerto di tutta l'Europa League. Il Napoli ospita il Leicester in una gara da dentro o fuori per volare alla fase a elimina ...