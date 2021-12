La processione mainstream ad Atreju incorona Giorgia Meloni

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Massì, diciamolo,ha vinto, chapeau: se Enrico Letta, che ai tempi del braccio alzato di Fidanza, modello birreria di Monaco, e dell’attacco alla Cgil, diceva che la leader di Fratelli d’Italia “non sa riconoscere la matrice fascista dell’accaduto” e “va come ospite d’onore dai “neofranchisti” di Vox, e oggi, proprio Letta, adsostiene che il capo dello Stato va eletto anche con lei, logica dice che la nostra è entrata a pieno titolo in quell’“arco costituzionale” da cui, qualche tempo fa, si sosteneva dovesse essere esclusa. E senza pagare dazio o senza che qualcosa sia cambiato, perché quella classe dirigente coralmente bollata come impresentabile, è tutta lì. Vive e lotta al suo posto, è bastato far passare la nuttata. Anzi, secondo un ribaltamento dei ruoli che ha del “meravijoso”, parafrasando il dimenticato ...

Anzi, secondo un ribaltamento dei ruoli che ha del "meravijoso", parafrasando il dimenticato Michetti, l'arco costituzionale lo ha fatto Giorgia ad Atreju, Da pericolo da arginare, in nome di un'ambig ...