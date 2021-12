La caccia di Unicredit può attendere

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sfumata l’operazione con Montepaschi,punta a riguadagnare la fiducia degli azionisti, fiaccati da quattro aumenti di capitale in dieci anni e da una lunga fase di ristrutturazione. Andrea Orcel presenterà oggi il suo primo piano strategico da amministratore delegato di, ma chi dovesse aspettarsi grandi novità sul fronte delle aggregazioni potrebbe restare deluso. Quello di Mps sembrerebbe proprio un capitolo chiuso, complice l’allungamento dei tempi per la privatizzazione negoziato dal Mef con Bruxelles. Non c’è alcun segnale dell’avvio di un rafforzamento nel nord Italia, magari attraverso un deal con Banco Bpm, come da alcuni ipotizzato. Così, le previsioni della vigilia rivelano un Orcel più concentrato a dimostrare di poter aumentare la redditività della banca di Piazza Gae Aulenti piuttosto che a perseguire un salto ...