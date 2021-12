Jonah Hill: "Netflix ha odiato i miei scherzi sul set di Don’t Look Up, ma Meryl Streep li ha adorati" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante il tour promozionale di Don't Look Up Jonah Hill ha rivelato che Netflix ha profondamente odiato i suoi scherzi a differenza di Meryl Streep che invece li ha adorati. Jonah Hill ha utilizzato una macchina digitale per riprodurre il suono delle scoregge sul set di Don't Look Up e per fare degli scherzi al cast durante il tour promozionale del film, suscitando l'ira dei dirigenti di Netflix e guadagnandosi l'amore incondizionato di Meryl Streep. Parlando con Jimmy Fallon al The Tonight Show dello scorso martedì, Hill ha spiegato che la macchina era un regalo di Julia Louis-Dreyfus e che ha deciso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante il tour promozionale di Don'tUpha rivelato cheha profondamentei suoia differenza diche invece li haha utilizzato una macchina digitale per riprodurre il suono delle scoregge sul set di Don'tUp e per fare deglial cast durante il tour promozionale del film, suscitando l'ira dei dirigenti die guadagnandosi l'amore incondizionato di. Parlando con Jimmy Fallon al The Tonight Show dello scorso martedì,ha spiegato che la macchina era un regalo di Julia Louis-Dreyfus e che ha deciso ...

Advertising

SantucciFulvio : @AleMaz9 Loro due straordinari, Jonah Hill la spalla che tutti gli attori dovrebbero volere - ale_barbieri99 : Film diretto bene da Adam McKay e cast stellare che vanta soprattutto Leonardo Di Caprio che da solo vale sempre il… - GianlucaOdinson : Don't Look Up: Jonah Hill fa 'scorregge digitali' alla conferenza stampa e sfida Netflix a impedirglielo - thedeparbed : ennesima volta che mi passa in tl quel video di jonah hill e io lo scambio per j0vanotti - CinefilyTweet : Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Jennifer Lawrence sono solo alcuni dei grandi attori di #DontLookUp -