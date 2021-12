(Di giovedì 9 dicembre 2021) Importante passo avanti per il rinnovo di Federico. Oggi incontro tra Beppe Marotta e Piero Ausilio con Giusepe Riso, l'agente del mancino nerazzurro, ora in scadenza nel 2023.

Advertising

sportmediaset : Evergrande verso il default, anche l'Inter trema. #SportMediaset - Inter : ??? | #INTERPODCAST Il viaggio dell'Inter verso Madrid ?? Ascolta Inter Express qui ?? - gattomilanista : RT @sportmediaset: Evergrande verso il default, anche l'Inter trema. #SportMediaset - sportli26181512 : Inter verso l'accordo con Dimarco: ritocco per la firma fino al 2026: Inter verso l'accordo con Dimarco: ritocco pe… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter verso l’accordo con Dimarco: ritocco per la firma fino al 2026 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter verso

Importante passo avanti per il rinnovo di Federico Dimarco. Oggi incontro tra Beppe Marotta e Piero Ausilio con Giusepe Riso, l'agente del mancino nerazzurro, ora in scadenza nel 2023.Pensavamo fossero più resistenti, meglio dispostigli allenamenti duri. Oggi ci accorgiamo che gli altri hanno semplicemente giocatori migliori dei nostri'. 'L'- ha concluso - in Italia ...Inter? Ha avuto qualche infortunio di troppo, poi si è ripresa alla grande da un mese e mezzo/due giocando un calcio propositivo. Sono d’accordo che sia tra gli organici più forti e completi. La squad ...ROMA (ITALPRESS) - "Non si puó attendere un minuto di piú". E' il grido d'allarme lanciato dal comparto del Turismo Organizzato, "l'unico a essere rimasto fermo ...