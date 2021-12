Inter, il gioco migliore lo esprime nel primo tempo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il gioco migliore dell’Inter viene espresso nel primo tempo. L’Inter ha tentato 17 tiri nel corso del match (due in più rispetto al Real Madrid), di cui ben 13 nel corso del primo tempo. L’Inter ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid. L’Inter ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid). Le ultime sei sconfitte dell’Inter in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia). Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildell’viene espresso nel. L’ha tentato 17 tiri nel corso del match (due in più rispetto al Real Madrid), di cui ben 13 nel corso del. L’ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid. L’ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid). Le ultime sei sconfitte dell’in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia). Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto ...

