GP Abu Dhabi | Verstappen | “Collisione con Hamilton? Non penso a queste cose | voglio solo vincere”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Maxha parlato alla vigilia del weekend del GP di Abu, ultimo appuntamento per quanto riguarda la stagione 2021 di formula 1.le dichiarazioni rilasciate dal pilota belga della Red Bull: “Dopo l’anno scorso non avevo molte speranze di trovarmi qui a lottare per il titolo. Ma fin dall’inizio siamo stati molto competitivi e abbiamo ottenuto dei buoni risultati nonostante un po’ di sfortuna. Nel complesso possiamo essere fieri del lavoro di squadra. Possibilecon? Non, cercodi affrontare il weekend in modo normale. I media parlano di, ma iosolamente. In questi giorni sono ...

Lewis Hamilton ha parlato alla vigilia del weekend del GP di, ultimo appuntamento della stagione 2021 di formula 1 . Queste le parole del pilota inglese della Mercedes: 'Siamo in un territorio nuovo come team, che non è mai stato raggiunto da nessuno,...... ha mostrato apertura al dialogo interreligioso : qui fu presentato lo storico Documento sulla fratellanza umana per la pace nel mondo e la vita insieme , firmato adda papa Francesco e ...Pronostici GP Abu Dhabi 2021, ultimoGran Premio dell'anno. A Yas Marina Lewis Hamilton e Max Verstappen si giocano il titolo.Max Verstappen e Lewis Hamilton si presentano in pista a pari punti nell'ultima gara del campionato. Ecco le novità di quest'anno e come seguire l'evento in TV ...