GP Abu Dhabi | Leclerc | “Bilancio positivo | il meglio sta per arrivare”

Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, ha parlato alla vigilia del weekend del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2021 di formula 1. Queste le sue dichiarazioni: "Ho solo 4 punti e tutto può accadere, spero di fare una buona gara e di conservare il vantaggio. Questa è una stagione di cui essere soddisfatti, perché abbiamo fatto progressi evidenti rispetto al 2020, abbiamo lavorato bene e siamo stati sfortunati in alcune gare in cui avremmo potuto portare a casa buoni punti, tipo Monaco o Budapest, ma fa parte della stagione. Penso che il meglio stia per arrivare. Abbiamo ottimizzato le operazioni in pista, abbiamo lavorato sui nostri punti deboli e siamo cresciuti rispetto alla stagione precedente".

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi F.1: Gp Abu Dhabi. Contratto rinnovato, Gran Premio fino al 2030 Sul circuito di Yas Marina domenica si assegnerà il Mondiale 2021, intanto la Formula 1 ha annunciato di aver rinnovato il contratto con l'Abu Dhabi Motorsports Management fino al 2030. "Siamo lieti di confermare che correremo ad Abu Dhabi fino al 2030 grazie a questo nuovo accordo. Non vediamo l'ora che arrivi il weekend che segnerà la ...

F.1: Gp Abu Dhabi. Raikkonen 'Ritiro? Mia moglie più emozionata di me' "In questo momento ho in testa solo di chiudere bene la stagione", dice il finlandese dell'Alfa Romeo ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - "Il mio ritiro? Penso che mia moglie sarà più emozionata di me. Onestamente dubito che ai miei figli importi, ci sono delle cose che faccio che sono molto più interessanti. ...

L’erede al trono saudita fa visita a Dubai e Abu Dhabi per rafforzare le relazioni NovaNews F.1: Gp Abu Dhabi. Contratto rinnovato, Gran Premio fino al 2030 ''Felici di questo accordo, domenica su questo circuito un'altra pagina di storia'', il commento di Domenicali ...

F1, Sebastian Vettel: “Non posso essere soddisfatto dopo questo Mondiale” Sebastian Vettel ha espresso la propria opinione durante la conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale F1 2021. Il tedesco cerca un riscatto dopo un ritiro ...

