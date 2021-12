Fact-check: 1223 morti causati da Pfizer? (Di giovedì 9 dicembre 2021) In tanti ci state segnalando una notizia che parte da un argomento che qui su BUTAC avevamo già trattato, il famoso documento di FDA divulgabile solo tra 55 anni. Se ne riparla perché sono state rese pubbliche svariate pagine di quel testo. Pagine che – guarda caso – secondo alcuni mostrerebbero le prove di migliaia di decessi causati dai vaccini nei primissimi mesi del 2021. Ad esempio così titola Ora Zero: Il documento confidenziale della Pfizer espone l’insabbiamento della FDA sulle morti da vaccino… sapevano che il jab stava uccidendo la gente all’inizio del 2021… tre volte più donne che uomini E riporta: Il documento rivela che a soli 90 giorni dal rilascio dell’EUA del vaccino mRNA di Pfizer, l’azienda era già a conoscenza di rapporti dove i volontari avevano avuto reazioni avverse, queste erano 1.223 ... Leggi su butac (Di giovedì 9 dicembre 2021) In tanti ci state segnalando una notizia che parte da un argomento che qui su BUTAC avevamo già trattato, il famoso documento di FDA divulgabile solo tra 55 anni. Se ne riparla perché sono state rese pubbliche svariate pagine di quel testo. Pagine che – guarda caso – secondo alcuni mostrerebbero le prove di migliaia di decessidai vaccini nei primissimi mesi del 2021. Ad esempio così titola Ora Zero: Il documento confidenziale dellaespone l’insabbiamento della FDA sulleda vaccino… sapevano che il jab stava uccidendo la gente all’inizio del 2021… tre volte più donne che uomini E riporta: Il documento rivela che a soli 90 giorni dal rilascio dell’EUA del vaccino mRNA di, l’azienda era già a conoscenza di rapporti dove i volontari avevano avuto reazioni avverse, queste erano 1.223 ...

