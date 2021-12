F1, Lewis Hamilton: “Incidente con Verstappen? Ci sarebbero delle penalità di punti…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lewis Hamilton è davanti alla leggenda e, fidatevi, è il primo a saperlo. Il “Re Nero”, infatti, dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la consapevolezza che domenica nella notte di Yas Marina potrebbe alzare al cielo il suo ottavo titolo iridato. Un traguardo che inserirebbe il suo nome lassù, nel Gotha assoluto, laddove nemmeno Michael Schumacher è stato in grado di arrivare. Per questo motivo, dopo le vittorie di Interlagos, Losail e Jeddah, il portacolori della Mercedes è pronto, anzi prontissimo per il grande evento, e lo ha ribadito con forza nel corso della conferenza stampa di rito, che ha sancito il via ufficiale del weekend. Per l’occasione, a fianco dell’inglese c’era proprio il suo rivale numero uno, Max Verstappen. Una ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)è davanti alla leggenda e, fidatevi, è il primo a saperlo. Il “Re Nero”, infatti, dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la consapevolezza che domenica nella notte di Yas Marina potrebbe alzare al cielo il suo ottavo titolo iridato. Un traguardo che inserirebbe il suo nome lassù, nel Gotha assoluto, laddove nemmeno Michael Schumacher è stato in grado di arrivare. Per questo motivo, dopo le vittorie di Interlagos, Losail e Jeddah, il portacolori della Mercedes è pronto, anzi prontissimo per il grande evento, e lo ha ribadito con forza nel corso della conferenza stampa di rito, che ha sancito il via ufficiale del weekend. Per l’occasione, a fianco dell’inglese c’era proprio il suo rivale numero uno, Max. Una ...

