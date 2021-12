Covid, De Luca: “Obbligati a fare vaccinazione anche ai bambini” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I due obiettivi sono non chiudere le scuole e le attività economiche,ma tutto dipende da noi.” Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti al Policlinico della Federico II. “Quello che mi ha colpito – ha aggiunto De Luca- – è che non abbiamo trovato nessuna delle mamme ‘no-dad’ impegnate in un lavoro di sollecitazione delle vaccinazioni. Le scuole si chiudono quando non ci si vaccina.” “Siamo Obbligati a fare la vaccinazione ai più piccoli anche perché i più grandi non si sono vaccinati tutti – ha proseguito De Luca -. Il 16 dicembre comincia la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni, e ribadisco che i vaccini sono assolutamente sicuri.” “Capisco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I due obiettivi sono non chiudere le scuole e le attività economiche,ma tutto dipende da noi.” Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De, rispondendo ai giornalisti al Policlinico della Federico II. “Quello che mi ha colpito – ha aggiunto De- – è che non abbiamo trovato nessuna delle mamme ‘no-dad’ impegnate in un lavoro di sollecitazione delle vaccinazioni. Le scuole si chiudono quando non ci si vaccina.” “Siamolaai più piccoliperché i più grandi non si sono vaccinati tutti – ha proseguito De-. Il 16 dicembre comincia la campagna diper la fascia 5-11 anni, e ribadisco che i vaccini sono assolutamente sicuri.” “Capisco ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, De Luca: 'L'obiettivo è non chiudere le #Scuole' ** - L2354560 : RT @autocostruttore: Covid, De Luca: 'No vax? Imbecilli da buttare a mare' - AURumbria : L’erosione demografica in Umbria (Luca Calzola) Vai al Focus ( - MCMXLVIII8 : RT @autocostruttore: Covid, De Luca: 'No vax? Imbecilli da buttare a mare' - lissoni_luca : RT @ardigiorgio: Landini dice che il governo ha dato 107 miliardi alle imprese. Cioè calcola i fondi per la cassa integrazione covid ai lav… -