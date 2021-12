Corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti: 4 persone ai domiciliari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Guardia di Finanza- Nucleo PEF Benevento, coadiuvati da personale del Comando Provinciale GDF di Benevento, stanno dando esecuzione a quattro ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di 4 persone – due incaricati di pubblico servizio, una persona che ha assunto il ruolo di intermediario e un imprenditore beneventano (quest’ultimo avente anche il ruolo di intermediario tra gli incaricati di pubblico servizio e altri imprenditori)- nei confronti delle quali sono stati ritenuti, allo stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Guardia di Finanza- Nucleo PEF Benevento, coadiuvati da personale del Comando Provinciale GDF di Benevento, stanno dando esecuzione a quattro ordinanze applicative della misura cautelarearresti, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di 4– due incaricati di pubblico servizio, una persona che ha assunto il ruolo di intermediario e un imprenditore beneventano (quest’ultimo avente anche il ruolo di intermediario tra gli incaricati di pubblico servizio e altri imprenditori)- nei confronti delle quali sono stati ritenuti, allo stato ...

anteprima24 : ** Corruzione aggravata e turbata ... ** - canale58 : Sannio - 'Corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti': 4 arresti - alberto51059 : RT @fabriziosbardel: Brescia, furbetti del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno arrestato tre persone per corruzione, falso e truff… - PaFassn : @osservando001 @InMonsterland realisticamente si indagherà per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato e tent… - fabriziosbardel : Brescia, furbetti del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno arrestato tre persone per corruzione, falso e tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione aggravata Benevento - Corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti: 4 arresti in citta' ... allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati - commessi in concorso tra loro e con altri soggetti - di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed ...

Appalti della Provincia, da venerdì i ricorsi contro gli arresti Le ipotesi di reato a vario titolo vanno dalla corruzione aggravata, alla turbata libertà degli incanti, alla rivelazione di segreti d'ufficio e all'emissione di fatture o altri documenti per ...

"Corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti": 4 arresti Canale 58 Benevento, corruzione per ottenere di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione all'aggiudicazione di una procedura aperta indetta da ...

Benevento, corruzione per ottenere gli appalti: in quattro agli arresti domiciliari La Guardia di finanza di Benevento sta eseguendo un'ordinanza applicativa di 4 misure cautelari degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento ...

... allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati - commessi in concorso tra loro e con altri soggetti - di, turbata libertà degli incanti ed ...Le ipotesi di reato a vario titolo vanno dalla, alla turbata libertà degli incanti, alla rivelazione di segreti d'ufficio e all'emissione di fatture o altri documenti per ...di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione all'aggiudicazione di una procedura aperta indetta da ...La Guardia di finanza di Benevento sta eseguendo un'ordinanza applicativa di 4 misure cautelari degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento ...