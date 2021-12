Conte: 'Stipendio? Sono mesi che non prendo una lira. Sono in aspettativa' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo essersi dimesso da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha accettato di entrare a far parte del Movimento 5 Stelle ma a quanto pare Sono diversi mesi che non pratica più il suo lavoro da ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo essersi dimesso da presidente del Consiglio, Giuseppeha accettato di entrare a far parte del Movimento 5 Stelle ma a quanto parediversiche non pratica più il suo lavoro da ...

