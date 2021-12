Caos 118 in costiera | Cretella denuncia

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 9 dicembre 2021) di Erika Noschese In tilt il servizio di 118 della provincia di Salerno e laAmalfitana rischia di vedersi togliere postazioni emergenziali. Arlo è Andrea, presidente dell’associazione Mani Pulite e membro del Tribunale per i diritti del Malato. Da lunedì 13 dicembre, infatti, per mancanza di mezzi e uomini, per la postazione di Maiori e Amalfi non sarà garantito il servizio emergenziale. In altre parole, in caso di richiesta di soccorso sanitario si potrà raggiungere l’ospedale più vicino solo con mezzi propri o aspettando l’arrivo di un’ambulanza proveniente da altre postazioni della provincia. “Con i due milioni di euro spesi per le Luci d’Artista si potevano assumere medici e infermieri”, ha dichiarato. Stando a quanto si apprende, i medici della postazione di Amalfi saranno ...