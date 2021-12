Biasin: ”Chi più resta nelle competizioni europee meglio è. Su Nàndez…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Biasin: “Quattro squadre in lotta Scudetto, Nàndez? Nessuna possibilità che a gennaio vada all’Inter, piace al Napoli” Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’utilità o meno di partecipare alle Coppe europee, sulla corsa allo Scudetto, su Nàndez ed altro. Queste el sue parole: SULLA CORSA ALL SCUDETTO “Ci sono tante belle squadre che giocano un calcio europeo, il campionato sembra veramente interessante e divertente. -afferma Biasin -La mia sensazione è che lo Scudetto sia circoscritto a Milan, Inter, Napoli e Atalanta, nessuna sembra superiore alle altre. Biasin SUL GIOCARE LE COPPE Il vantaggio del non giocare le Coppe? Io questa cosa che uscire dalle Coppe aiuti in campionato non la capisco. Personalmente penso che ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021): “Quattro squadre in lotta Scudetto, Nàndez? Nessuna possibilità che a gennaio vada all’Inter, piace al Napoli” Il giornalista Fabrizioha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’utilità o meno di partecipare alle Coppe, sulla corsa allo Scudetto, su Nàndez ed altro. Queste el sue parole: SULLA CORSA ALL SCUDETTO “Ci sono tante belle squadre che giocano un calcio europeo, il campionato sembra veramente interessante e divertente. -afferma-La mia sensazione è che lo Scudetto sia circoscritto a Milan, Inter, Napoli e Atalanta, nessuna sembra superiore alle altre.SUL GIOCARE LE COPPE Il vantaggio del non giocare le Coppe? Io questa cosa che uscire dalle Coppe aiuti in campionato non la capisco. Personalmente penso che ...

