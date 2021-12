Ascolti TV | Mercoledì 8 Dicembre 2021. Remi vince col 15.1%, flop Tutta Colpa di Freud (9.3%), cresce Mare Fuori (6.2%). Giletti coi no-vax al 6.6% (Di giovedì 9 dicembre 2021) Remi Nella serata di ieri, Mercoledì 8 Dicembre 2021, su Rai1 la prima tv di Remi ha appassionato 3.137.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Guardiani Della Galassia Vol. 2 ha intrattenuto 1.018.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 8 minuti: 1.387.000 – 5.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 la prima tv diha appassionato 3.137.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5diha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Guardiani Della Galassia Vol. 2 ha intrattenuto 1.018.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 8 minuti: 1.387.000 – 5.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%. ...

